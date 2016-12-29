台積電否認 張忠謀因洩密案飆血壓
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電昨澄清，董事長張忠謀沒有因科技部長楊弘敦對外講該公司下階段投資計畫而發生血壓飆高、家人急叩醫生到府看診一事；台積電重申，很感謝科技部等政府單位協助台積電擴廠計畫找地。
根據壹週刊報導，科技部長楊弘敦於十二月六日向媒體透露台積電三奈米、五千億元投資計畫，營業額與僱用員工數等也都說得一清二楚；週刊報導，張忠謀在家看到新聞後，血壓飆高、家人急叩醫生到府看診。
台積電昨否認週刊報導，強調「根本沒有這回事」！且再次重申，董事長並沒有為此事「氣炸了」，沒有血壓飆高、家人急叩醫生到府看診，也沒有投訴總統府。
蔣尚義承諾 不做傷害台積電的事
另，中芯延攬台積電前共同執行長、主掌研發的蔣尚義擔任獨立董事，引起業界驚恐對台灣半導體業不利。人在夏威夷度假的蔣尚義透過電子郵件對媒體強調，他擔任一年只開四次會的獨董，上任前有答應張忠謀不會做傷害台積電的事，包括不會幫中芯挖角台積電現有員工、不會建議中芯做針對台積電不利的事，他會記得並遵守承諾。
蔣尚義透露，去年曾有中國的人力仲介找他去中芯任職，他完全不考慮；這次答應，是十一月初前英特爾營運長Sean Maloney辭去中芯獨董，中芯問他出任意願，他第一時間答覆讓他考慮，因為「需經過敬重的老長官（指張忠謀）同意」。
十一月十四日，蔣尚義就到新竹與張忠謀見面。他回憶，張董事長當時表明沒有立場阻止，他相信蔣不會做傷害台積電的事；張的風度和度量讓蔣尚義佩服，他臨走前，張董事長還希望蔣日後到台灣還是要去看他，蔣感受到張仍把他當朋友，令他相當感動。
蔣強調，中芯在香港上市，受香港證交會的規範，他簽的合約中明白指出，獨立董事不能參與公司經營，也不能擔任顧問之類的職務，主要就是一年開四次董事會，沒有其他的任務；對他這樣退休的人，是一個很合適的工作，沒有很大的負擔，同時也讓他和以前的工作繼續有點接觸，擔任董事是他滿有興趣的事。
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