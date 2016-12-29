鼓勵都更 危險老屋再放寬
2016-12-29
屋齡逾30年、耐震有疑慮即適用
〔記者李欣芳／台北報導〕為加速都市危險及老舊建物更新重建，行政院昨召開跨部會審查會議，決定要透過立專法減稅等誘因，加速危險老屋都市更新，會中並修正對老舊建築物的定義，是指屋齡卅年以上，經性能評估有結構安全之虞，需拆除重建者，無論是否有電梯設備都可適用；政院今天將在行政院院會後宣布內政部提報的「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，之後送請立法院審議，規劃透過民進黨立院黨團提案建請立院加開臨時會通過這項專法。
據了解，目前屋齡卅年以上的住宅，全台約有八萬六千棟，其中不符耐震標準者約四成，有三萬四千棟。
內政部原規劃老舊建築物的定義是指屋齡卅年以上，經耐震評估有結構安全之虞，需拆除重建者，或屋齡四十年以上且無電梯等升降設備者。行政院昨由政務委員張景森召集內政部次長花敬群、營建署長許文龍等相關部會及單位主管會商，修正為屋齡卅年以上，經性能評估有結構安全之虞，需拆除重建者。
根據內政部提報的條例草案，容積獎勵最高可達法定容積的一．四倍；租稅優惠為重建後地價稅及房屋稅減半徵收兩年，政院也同意財政部的建議，重建前私有土地及合法建築物所有權人持有重建後建築物，在減半徵收兩年內若沒有移轉，可延長減徵期間至再行移轉為止，不過，前提是需要全體所有人同意。
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