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華銀徵314人 起薪33.5Ｋ

2016-12-29

〔記者盧冠誠／台北報導〕華銀開出明年公股行庫招考第一槍！宣布招募三一四名行員，起薪至少三萬三五○○元，其中財務行銷人員（ＴＭＯ）最高上看七萬元。另，為展現力挺政府推動都更的決心，華南金控暨華南銀行董事長吳當傑昨宣布，內部已成立「都更推動小組」，並將盤點旗下各子公司現有房舍、土地，看如何進行都更。

吳當傑指出，若建築業者有都更的資金需求，期盼能首選華銀，此外，轉投資的中華建築經紀公司，假如有好的地點，會優先跟華銀合作；過去常說十年磨一劍，希望未來能把都更時間縮短！

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