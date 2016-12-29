亞洲日企加薪 印度最多台灣最少

2016-12-29

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據「日經新聞」對亞洲十一國的日本企業調查，明年僅三個國家日企加薪幅度高過今年，其餘八國加薪幅度均不如今年。調查顯示，亞洲日企加薪幅度以印度的九．五四％最高，台灣以二．五二％敬陪末座，但比今年增加○．○八％。

這調查是「日經新聞」旗下日經調查公司在今年八到十月進行，共有一五三九家日企回覆問卷；調查顯示，明年亞洲十一國日企平均加薪幅度為五．二一％，低於今年的五．五八％，是連續第五年下滑。

明年日企的加薪幅度以印度的九．五四％最高，但較今年減少○．三二％；印尼以九．三三％排第二，下滑○．一％；越南以七．四一％排第三，更是大降一．七二％，降幅居所有國家之冠；中國以六．三七％排第四，減少○．五五％；而南韓和新加坡日企的加薪幅度，分別較今年下降○．六五％和○．二八％。

台灣加薪幅度 不如平均值

明年台灣、香港和菲律賓日企的加薪幅度均較今年增加，但仍落後平均加薪幅度五．二一％。台灣的加薪幅度為二．五二％，增○．○八％；香港加薪幅度為三．六三％，增○．○五％；菲律賓加薪幅度為四．九四％，增○．○四％。