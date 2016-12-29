中國發布「國家網路安全戰略」加強網路審查
2016-12-29
〔編譯盧永山／綜合報導〕「紐約時報」報導，中國國家互聯網信息辦公室週二發布《國家網路安全戰略》，計畫在國內建立對科技產品的網路安全審查制度，並加強對國內網路的控制措施，將使外國科技公司在中國的營運更為艱難。
儘管中國網信辦並未公布《安全戰略》的細節，如要審查什麼內容、由誰來審查、或審查制度何時建立，但其使用的措詞與紐約時報今年5月的一篇報導中所描述的那樣，外國科技公司已悄悄接受中國對加密和資料儲存技術所進行的安全審查。
從2015年年底以來，許多外國科技公司已屈服中國秘密的安全審查。在審查期間，由一個與中國軍方和安全機構有關的工程師和專家組成的委員會，會要求外國科技公司員工回答相關問題。這個審查已引發外國科技公司的緊張，若審查制度確立，可能引發中國和美國之間對網路政策的最新對峙。
這項《安全戰略》進一步加強中國11月初通過的《網路安全法》，這項法律的部分內容引發批評。全球逾40個跨國企業和代表數百家企業的科技組織，曾致函中國政府表達「嚴重關切」，指這項法律中的某些條款，要求外國金融和通訊公司接受安全審查，且須將數據儲存在中國境內伺服器等，將讓外國企業的營運成本更高，或讓外國企業無法進入中國市場。
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