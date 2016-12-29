| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 財經

台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點

2016-12-29

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕越南統計總局（General Statistics Office）昨日公布第4季國內生產毛額（GDP）成長較前季加速，不過整（2016）年度GDP成長率預估為6.21%，未達政府目標，且是4年來經濟成長速度首次減緩。越南總理阮春福列舉相關原因，怪罪天災使GDP減少1個百分點，其中，光台塑河靜鋼廠的排汙災難就造成GDP縮水0.3個百分點。

越南統計總局表示，第4季GDP季增幅度達6.68%，創今年最佳表現，但2016整年度GDP成長率預估為6.21%，沒有達到越南政府的目標區間6.3%~6.5%，也低於2015年成長率6.68%，主要受到農業和礦業的拖累。越南2015年經濟成長率創2007年來最快速度。

今年越南經濟成長率降低，為2012年以來首見，越南政府把成長降速的原因指向天氣反常、海洋環境災難及全球經濟的不利環境，估計天災造成損失高達18.3兆越南盾（約8.13億美元），包括南部湄公河三角洲主要稻米產區遭逢惡劣乾旱，接著又出現近百年來首次海水倒灌，以及4月份台塑集團旗下河靜鋼廠排放有毒化學物質，摧毀中部地區的漁業和旅遊業發展。

越南總理阮春福昨日主持總結2016年經濟社會發展和展望2017年任務的會議，指今年乾旱洪災等天災連續發生，許多國有企業經營未能獲利，礦產量大幅減少，加上國際又掀起貿易保護主義、南海環境難以預測等，使得越南經濟發展面臨許多困難及挑戰。

廣告
  • 越南政府把今年經濟成長率未達標的部份責任，怪罪到台塑集團河靜鋼廠排汙事件，對海洋環境造成的衝擊。（歐新社）

    越南政府把今年經濟成長率未達標的部份責任，怪罪到台塑集團河靜鋼廠排汙事件，對海洋環境造成的衝擊。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台塑 越南
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.