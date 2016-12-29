台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點

2016-12-29

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕越南統計總局（General Statistics Office）昨日公布第4季國內生產毛額（GDP）成長較前季加速，不過整（2016）年度GDP成長率預估為6.21%，未達政府目標，且是4年來經濟成長速度首次減緩。越南總理阮春福列舉相關原因，怪罪天災使GDP減少1個百分點，其中，光台塑河靜鋼廠的排汙災難就造成GDP縮水0.3個百分點。

越南統計總局表示，第4季GDP季增幅度達6.68%，創今年最佳表現，但2016整年度GDP成長率預估為6.21%，沒有達到越南政府的目標區間6.3%~6.5%，也低於2015年成長率6.68%，主要受到農業和礦業的拖累。越南2015年經濟成長率創2007年來最快速度。

今年越南經濟成長率降低，為2012年以來首見，越南政府把成長降速的原因指向天氣反常、海洋環境災難及全球經濟的不利環境，估計天災造成損失高達18.3兆越南盾（約8.13億美元），包括南部湄公河三角洲主要稻米產區遭逢惡劣乾旱，接著又出現近百年來首次海水倒灌，以及4月份台塑集團旗下河靜鋼廠排放有毒化學物質，摧毀中部地區的漁業和旅遊業發展。

越南總理阮春福昨日主持總結2016年經濟社會發展和展望2017年任務的會議，指今年乾旱洪災等天災連續發生，許多國有企業經營未能獲利，礦產量大幅減少，加上國際又掀起貿易保護主義、南海環境難以預測等，使得越南經濟發展面臨許多困難及挑戰。