高通在韓 挨罰8.53億美元
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕南韓公平交易委員會（KFTC）週三（28日）以專利授權違反反壟斷法為由，重罰美國行動晶片鉅子高通公司（Qualcomm）1.03兆韓元（約8.53億美元、278億台幣），創南韓對個別企業開罰的天價紀錄；高通被指控限制晶片製造對手取得專利、涉妨礙競爭，且濫用其市場地位、或以拒絕供應晶片為手段，迫使手機製造商接受不公平的授權協議。
南韓公平會昨日裁決，高通濫用市場主導地位，強迫手機製造商為許多不必要的專利支付權利金，作為其行動數據晶片銷售協議的一部份；高通也透過拒絕、限制把數據晶片相關的標準關鍵專利技術授權給晶片製造對手，例如英特爾（Intel）、三星電子、聯發科，阻礙競爭對手的銷售或使其產品易受侵權訴訟的衝擊，涉嫌妨礙競爭。
除了天價罰金外，南韓公平會要求高通應以善意和晶片製造對手協商專利授權事宜，並和往來手機製造商重新協商晶片供應協議。這些措施的效力若日後法院裁決也繼續維持，則會影響到高通和主要科技業者如蘋果、英特爾、三星、華為的商業往來模式。
南韓公平會處分必須在公布書面正式裁決後才會生效，該流程往往耗時數週或數月的時間；在該會書面裁定公告後，高通可向南韓高等法院提出上訴程序。
高通表示，強烈不同意南韓公平會裁定，該裁定是「前所未見及沒有根據的」，將向首爾高等法院提起抗告，請求停止執行該項命令，並針對南韓公平會罰款金額和計算方式，提起上訴。
高通聲明指出，公司未阻礙其他晶片供應商的銷售能力，且其專利授權做法已在南韓及世界各地存在數十年，南韓公平會過去並未對此質疑。高通法務長羅森柏格指出，在手機等裝置層次的授權做法已成為業界常規。
高通獲利的主要來源為專利技術授權業務、約占總營收30%，近一會計年度達65億美元。高通依手機售價的特定百分比向手機製造商收取專利授權費用，且通常不向其他晶片製造商授權無線通訊技術。
高通去年2月遭中國反壟斷重罰9.75億美元，歐盟去年12月也對其提出反競爭行為的訴訟。此外，高通還面臨美國、台灣等國政府類似專利授權的反壟斷調查。
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