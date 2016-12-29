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〈國際現場〉松下、特斯拉 合建太陽能電池廠

2016-12-29

日本松下公司（Panasonic）表示，將向美國電動汽車大廠特斯拉在紐約州水牛城設立的太陽能電池和模組廠房，投資逾300億日圓（2.56億美元），以深化2家公司的合作關係。2家公司表示，將從2017年夏天開始生產太陽能電池和模組，並在2019年將產量提升至1百萬瓩（gigawatt）。週二特斯拉股價收盤上漲2.9%，週三松下股價收漲0.3%。

特斯拉與松下已建立長期合作關係，將由松下獨家供應其首款電動汽車Model 3所需的電池。松下還獨家供應Model S和Model X所需的電池。

特斯拉是在今年7月與松下共同斥資50億美元，在美國內華達州興建一座超級電池工廠，為Model 3電動汽車生產電池，並為居家和公用事業生產能源儲存設備。

（編譯盧永山）

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  • 松下、特斯拉 合建太陽能電池廠。（法新社）

    松下、特斯拉 合建太陽能電池廠。（法新社）

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