〈台股青紅燈〉台股的量跑去哪？

2016-12-29

外資放年假，台股連續數日成交量急縮，批評台股稅制不當的聲浪再起。為什麼台股量凍、錢到底跑去哪？稅制只是原因之一，若將這問題簡化，是以偏概全；其實，台股基本體質不改，就算調降交易稅，也很難挽回頹勢。

台股曾有光榮歲月。在1979、80年間，指數狂奔到12682點史上最高，當時上市公司家數僅200家，但年成交值突破20兆元；現家數逼近900家，但年成交值快跌破20兆元；問題是出在稅制嗎？

不少人批評稅制不公，台股已如一攤死水，失去資本市場功能。但從上市家數變化來看，是年年成長，10年來多出1/3，大股東依然從台股大量吸金，付出代價的是誰？多數散戶是點滴在心頭。

再從央行購置住宅貸款餘額統計來看，從2千年的2.5兆餘元、10年前的4兆餘元，是一路創高，到今年11月底已增加到6.25兆元；相較10年來，台股年成交總金額從30兆掉破20兆元，錢跑去哪？資金有腳，當然是趨吉避凶。

當然，台股要很感謝那些打死不退的「老骨頭」，就算MSCI連13降台股權重，多數散戶漸失望退場，年輕人玩不起現股，只能在期指、權證上以小搏大拚輸贏，這些老骨頭還期待能透過降稅來重返過去美好年代，還真令人感動。

（費特曼）