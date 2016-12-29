鴻海夏普金援康達智 大立光一哥地位不保

2016-12-29

〔編譯盧永山／綜合報導〕「日經新聞」報導，鴻海日本子公司夏普社長戴正吳日前在致員工的信函中表示，將加強智慧手機相機鏡頭等電子元件業務，市場預期夏普將持續向轉投資的日本相機鏡頭大廠康達智（Kantatsu）挹注資金，與台股股王大立光（3008）爭搶蘋果iPhone訂單。週三夏普股價收盤大漲9.7%。

產業界人士認為，康達智技術與良率與大立光不相上下，且具能力製造1200萬以上畫素的專業鏡頭廠，對大立光的威脅遠在玉晶光（3406）與中國的舜宇光學之上，且鴻海與蘋果關係密切，是iPhone最大代工廠，鴻海若真如傳言要扶植康達智，大立光未來營運將是一大隱憂。

熟悉內情人士表示，蘋果積極尋求手機鏡頭其它替代工廠，主要是大立光價格偏高，且議價讓步空間不大，隨著手機市場日漸萎縮，蘋果為降低成本，另行培植主要鏡頭代工廠已是勢在必行。

戴正吳在信函中表示，鴻海將加強電子元件業務，夏普除了要持續拓展有機發光二極體（OLED）業務，更要衝刺相機鏡頭業務。由於夏普已持有康達智44%股權，鴻海在併購夏普後，等於吃下康達智。市場因此認為，戴正吳點名夏普要衝刺相機鏡頭業務，預料將持續對康達智挹注資金。

今年1月市場傳言，蘋果有意入股康達智，並協助擴增生產線，將產能提高50%，後來證實蘋果只是為了扶植iPhone相機鏡頭的第2供應商，因此提供康達智機台設備，並無入股該公司。不過，這也凸顯蘋果積極扶植康達智的用意，如果夏普持續金援康達智，並挾鴻海集團的實力，將對大立光等業者造成更大壓力。