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《台股青紅燈》誰在亂出餿主意？

2016-12-28

今年GDP應可保一，表現比預期精彩，明年一般預估也會有小幅成長，股市有人認為可再見萬點，經濟形勢看來晴空無雲。

然而台股卻陷入低量盤整狀態，近兩天成交量竟然只有300多億元，官方假裝很憂心，其實是擔心稅收減少，而不是台股的正常化，因此有人亂出餿主意，想要降低當沖稅以擴大成交量，幸好林全的腦筋還算清楚，暫時擋下此案。

增加當沖量不能解決台股低迷的問題，反而適得其反，導致台股的崩跌。試問現有每天有近500檔一天成交不到100張，買盤已經稀稀落落，如果尾盤再來了必須賣掉的籌碼，後果實在不堪設想。

尤其，當沖者十賭九輸，這些短線進出的賣盤不但攪亂台股的穩定，更會使投資人虧損擴大，反而減少市場玩家，長期來看絕對是利空。台股需要投資性買盤的進駐，而吸引它們的方法，就是調降相關稅制，甚至直接降低證交稅，而不是當沖稅。

華爾街金融冒險家及金融工程師發明了許多莫測高深的金融商品，名為避險，實為擴大信用槓桿的賭博。而這些衍生性商品往往跟實體標的物無關，更與實體經濟無關，只是一種對賭的概念罷了。金融市場只有回歸它的本質，也就是股票與商品本身，才會走上健康穩定的軌道，成為優質的投資平台。（多哥）

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2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
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