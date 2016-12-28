南韓海力士 傳明年量產72層3D NAND Flash
2016-12-28
〔編譯王惠慧／綜合報導〕由於物聯網、大數據及智慧汽車等新科技的發展帶來需求，晶片製造商正在增加對儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的投資。南韓《韓聯社》週一引述消息來源報導，全球第二大記憶體大廠SK海力士（SK hynix）傳出明年將開始量產，用於行動設備、最先進的72層3D NAND Flash。
NAND Flash市場估成長4成
數據顯示，從2015年至2020年，NAND Flash的全球市場預估將成長44%。消息來源指出，SK海力士計畫在2017年上半年完成晶片設計，於下半年開始在首爾東南方的利川市工廠進行生產，若一切順利進行，SK海力士將成為全球第一個開始大量生產72層3D NAND Flash的晶片製造商。
報導指出，三星電子於2013年開始大量生產38層的3D NAND晶片，也在今年底開始量產64層的3D NAND晶片。SK海力士上週甫公布擴產計畫，主要因為該產業整體需求正在大幅增加，將在中國、南韓兩地投資3.16兆韓元（約27億美元），用於興建南韓新工廠，及中國無錫市的工廠擴產。
南韓半導體產業協會官員Ahn Ki-hyun指出，隨著愈來愈多設備走向主打智慧產品能夠互相連接，除行動設備之外，未來車用系統也需要更大的記憶體容量。他表示，從私人公司到公部門，為保存大數據，對NAND Flash的需求勢必也將逐漸加大。
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