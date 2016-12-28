核能投資損失千億日圓 東芝股價重挫16%
2016-12-28
〔編譯盧永山／綜合報導〕日本東芝公司表示，考慮認列旗下美國核能子公司西屋電氣去年收購美國一家核電廠所產生的數千億日圓損失，這使該公司擺脫2015年作帳醜聞的努力再度蒙上陰影。消息傳出後，週二東芝股價一度重挫16%。
去年12月西屋電氣斥資2.29億美元，向芝加哥橋梁鋼鐵公司（Chicago Bridgr & Iron）買下核電廠興建和核能服務供應商CB&I Stone & Webster，但此後2家公司就為後者的資產價值爭論不休，還因此對簿公堂。
東芝並未說明將認列多少損失。日本媒體報導，潛在損失可能介於1千億日圓（8.5億美元）至5千億日圓（43億美元）之間。這個損失對好不容易擺脫13億美元作帳醜聞、亟欲浴火重生的東芝而言，又是一大重擊。
東芝今年恐轉為虧損
東芝在新任執行長崗川智（Satoshi Tsunakawa）的領導下，將核能和半導體事業列為業績成長的主要支柱，並大力縮減獲利較差的個人電腦和電視等消費電子部門。
東芝今年11月曾預估，由於中國智慧手機製造商對快閃記憶體晶片的需求強勁，2016會計年度的淨利將達1450億日圓，優於上年度的虧損4600億日圓，但在認列西屋電氣的投資損失後，2016會計年度可能轉為赤字。東芝在上年度就曾打銷西屋電氣的資產價值，認列2600億日圓的損失。
東芝認列西屋電氣的投資損失，可能迫使東芝再度向股東增資。週二東芝股價盤中度重挫16%，收盤下跌11.6%至391.6日圓。
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