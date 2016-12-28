西雅那銀行 要求歐央預防性增資
2016-12-28
〔編譯盧永山／綜合報導〕歐洲央行表示，西雅那銀行（MPS）的資本短缺已增至88億歐元（92億美元），高於原先預估的50億歐元，使得義大利政府拯救該國第3大銀行的成本大幅上升。西雅那銀行表示，上週五已要求歐洲央行對該行採取「預防性增資」。
西雅那銀行也發布聲明透露，歐洲央行已向該行警告，儘管該行還有償付能力，但在該行試圖向私人投資人籌資，避免向義大利政府尋求紓困的過去1個月期間，該行的流動性已快速惡化。
流動性快速惡化
義大利政府上週同意編列200億歐元公共基金，協助穩定該國因壞帳激增而脆弱的金融機構。西雅那銀行因無法依照歐洲央行所定期限，在12月底之前向私人投資人籌集50億歐元資金，因此將是首個受益銀行。
但歐洲央行週一在致義大利財政部的信函中表示，西雅那銀行的資本短缺將增至88億歐元，使得該行將吃掉義大利政府200億歐元公共基金的近一半。
義大利政府不用完全負擔88億歐元資本短缺，因根據歐洲央行的最新規定，接受紓困的銀行其投資人必須共同承擔，因此超過20億歐元資本短缺，將由西雅那銀行的次級債券折減（haircut）生出來。但拯救西雅那銀行所需成本升高，將使義大利政府襄助其他小型區域銀行的空間變小。
知情人士指出，西雅那銀行的資本短缺增加，主要因為該行的流動性快速惡化。在11月底至12月21日期間，西雅那銀行的淨流動性從121億歐元降至77億歐元。
歐盟執委會上週五表示，將與義大利政府研擬紓困條件。但歐洲央行理事兼德國央行總裁魏德曼表示，由於很多問題有待釐清，紓困西雅那銀行須從長計議。
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