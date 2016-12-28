華爾街日報︰強勢美元 不利美出口
2016-12-28
〔編譯王惠慧／綜合報導〕《華爾街日報》報導，由於美國大選結束後及聯準會決議升息，追蹤美元對16種貨幣一籃子匯價的華爾街日報美元指數（The Wall Street Journal Dollar Index）升至14年來的高點，不過，強勢美元可能對美國製造商造成威脅，使出口價格變得昂貴、海外收入銳減。
美元指數創14年新高
美元走強反映出市場認為美國經濟日漸轉好的樂觀情緒，對通膨成長的預期和聯準會升息，也激勵了對美國資產的投資。同時，美元走強也帶來了購買力，當進口價格變得便宜，有助提高消費者購買意願，刺激零售業的銷售。
然而，強勢美元也將造成美國製造商在海外銷售的危機，如美國3M公司及聯合技術公司（United Technologies）等製造商，皆表示美元走強將使得2017年的銷售成績難以突破。報導指出，上述公司已經開始下修財務預測，並積極尋找降低公司成本的方法。
歐洲公司報價有優勢
美國飛機軸承與零組件製造商Kaman預期，隨著歐元兌美元下跌，歐洲競爭對手的價格將更有優勢，Kaman執行長基亭（Neal Keating）表示，「強勢美元帶來的挑戰，比原先預期的還要嚴峻」。Kaman公司為保有競爭力，在德國投資設備，也收購了一家位於捷克的公司。
幾位接受《華爾街日報》訪問的企業領袖表示，希望美國總統當選人川普擴大基礎建設的計畫將能刺激經濟成長，且國內銷售能彌補出口業者蒙受的損失。
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