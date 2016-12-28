台美簽肥咖條款 5000人面臨追稅
須立院三讀 預估明年上半年通過
〔記者王孟倫、吳佳蓉、呂伊萱／台北報導〕歷經兩年多協商，台灣與美國終於在十二月二十二日簽署「美國外國帳戶稅收遵從法（ＦＡＴＣＡ，俗稱「肥咖條款」）」合作協議，美國可據此向我方要求提供不配合肥咖條款的「不合作客戶」，未來具美國籍及綠卡的台灣人可能遭美國查稅。金管會表示，該協議須經立法院三讀，預估明年上半年通過。
所謂「肥咖條款」，是美國政府執行全球海外公民大追稅行動，規定外國金融機構必須辨識客戶是否為美國稅務居民（具美國籍、綠卡及在美三年平均年居住一八三天以上）並提供其帳戶資料，否則金融機構及其客戶之美國來源所得將被扣繳三十％。
金管會銀行局官員表示，目前銀行業掌握的「肥咖」約五千人，影響不如想像大，因為有些帳戶尚無法判別具美國籍，加上高額帳戶才要申報，且不少肥咖已用各種方式規避。會計師表示，台灣擁有美國籍及綠卡的人數可能有數十萬人，但需要申報的肥咖應該不會太多。
必要時將提供美方個人資料
金管會銀行局副局長呂蕙容指出，雖然之前台美尚未簽署協議，但二○一四年六月先取得共識，我國列為「協定視同生效國家」，國人到金融機構開戶就會被問是否為美國籍、是否同意將存款等資料送美方等，若不同意，就會被列為「不合作帳戶」。
不過，台美未簽署協議前，對於「不合作帳戶」，金融機構僅通報整體金額及數量等即可，無須提供「個人資料」給美國；待協議生效後，美方就有權力向我方要求提供不合作客戶名單，藉此進行追稅。
勤業眾信稅務部營運長陳光宇表示，台美簽署協議後，對金融機構影響不大，因為金融機構二、三年前就開始交換美籍帳戶資訊給美方，簽訂協議的意義在於，透過雙邊官方協議確認台灣金融機構願意配合肥咖條款，保障在美國賺的錢匯出時不會遭扣繳三十％，並增訂可免申報的特殊類型；此外，未來美國若需要台灣金融機構提供不合作帳戶資料，可循此管道要求金管會向金融機構索取更細部的名單、餘額等資訊。
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