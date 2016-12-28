股市人氣散 跑去期貨了
2016-12-28
〔記者羅倩宜、張慧雯／台北報導〕全球金融市場出現「現貨減、期貨增」的現象，台股交易清淡，但期貨量能強勁，使得期交所在金融周邊單位中獲利突出。另外，近來櫃買中心日均量也下降，但有債券交易撐場面，預估獲利應與去年二．一一億元相當。
櫃買靠債券交易撐場面
期交所去年每股獲利八．五六元，在所有證券、金融周邊單位中居冠，主管台股現貨的證交所每股獲利僅二．五七元；過去三年，期交所每股獲利從六．○七元、七．一八元到八．五六元，反映投資人「不玩現貨、改玩期貨」的趨勢。
期貨商表示，自從歐美大推ＱＥ（量化寬鬆）政策後，全球股市雖緩步往上，但各大交易所的利潤卻縮水，主要是投資人對景氣缺乏信心，買盤不願進場，多是法人長期投資。
相較之下，期貨市場成長快速，且已超越現貨。紐約泛歐交易所（NYSE Euronext）二○一三年被洲際交易所（ＩＣＥ）併購前，獲利有六成來自期貨及選擇權，剩下四成才是股票及上市費用收入。東京證交所為了維持獲利成長，也在二○一三年併了發行期貨的大阪證交所。
近幾年台灣發行不少ＥＴＦ（指數股票型基金），以往投資人都到新加坡避險，但因期交所推出許多相關商品，已可就近在國內避險，因此推升量能。
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