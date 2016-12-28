台股冷颼颼 證交所周邊單位仍肥滋滋
2016-12-28
〔記者陳永吉／台北報導〕台股成交量低迷，相較券商大砍營業據點、營業員紛紛轉職或找兼差，享有高薪的證交所周邊單位再度成為箭靶。
根據金管會資料，以員工平均年薪來看，證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所二○一五年平均年薪分別為一八一萬、一七二萬、一七二萬以及一六○萬元，比一般金融業平均年薪百萬元還要高。
而且，這些金融周邊單位的高階主管，以董事長跟總經理來說，平均薪資約六百萬元，副總超過四百萬元，經理級也有將近三百萬元；與金控業高階主管相較，薪水相差不多。
退休高官轉任 外界觀感不佳
尤其金融周邊單位的董事長、總經理，許多都是金管會證期局高階官員退休的好去處，目前證交所、櫃買、投保、證基會、期交所等總經理，都出身證期局，退休後先到財團法人迴避旋轉門條款，年薪還能三級跳，難怪外界觀感不佳。
對此，金融周邊單位官員表示，這幾年公司福利已大不如前，且新進員工薪水較過去少了兩成左右，以監理單位而言，許多都有會計師執照，每個人都監理一、二十家公司，低薪會留不住優秀人才，對市場監理有害無益。
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