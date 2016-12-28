大學生財金素養 與高中生差不多
2016-12-28
〔記者廖千瑩／台北報導〕台灣大學生財金素養拉警報，程度竟然和高中生沒兩樣。根據一項「2016全台青年財金素養調查」發現，大學生與高中職生的財金素養差不多，大學生為54.2分，只比高中生的53.4分高一點，統統不及格，顯示大學教育對提升青年財金素養似乎並無顯著幫助，但大學生即將進入社會，提升財金素養更顯迫切。
財金智慧教育推廣協會昨天發布「2016全台青年財金素養調查」，結果發現國內大學生財金素養不高，若以整體來觀察，調查顯示，全台青年財金素養53.8分，比2007年時調查甚至還微幅下降2.9分，但滿分為100分，兩次調查分數都不及格。
調查顯示，此調查共包含6大理財主題，台灣青年在「塑膠貨幣」主題表現最好，平均分數有68.8分，在「風險管理與保險」平均分數為45.4分表現最差，而「稅賦」平均分數46.5分表現也不好。
調查也發現，近期社會關注年金改革，但有近8成受訪青年不清楚勞工退休金由誰提撥，很多受訪者都認為，是由「政府」支付勞工退休金，只有22％瞭解公司一定要提撥，還有半數受訪青年則誤以為由公司與政府共同負擔、19％以為完全由政府提供、9％以為完全由個人提供。
財金智慧教育推廣協會理事長薛明玲表示，「台灣青年的財金素養極其重要，學校體系扮演關鍵角色，建議理財教育納入12年國教課綱、大學院校普及提供財金素養課程，讓台灣青年做好迎接未來的準備。」
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