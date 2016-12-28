掏空中電 董座周麗真等12人被訴

2016-12-28

〔記者謝君臨／台北報導〕生產「東亞」燈具的上市公司中國電器（1611），董座周麗真、前總經理張志偉涉嫌於99年至101年間，利用設立於海外的CSL、GLI、SAWTRY等6家子公司，挪用中電共7億元，涉犯《證券交易法》特別背信等罪；台北地檢署昨天起訴周麗真、張志偉，以及海外公司名義負責人陳逢璿等12人。

去年4月，中電前任董座顏甘霖透過媒體，指控周麗真掏空公司30億元資產，調查局台北市調處去年6月約談周等11人，訊後請回，經蒐證調查1年多，今年10月28日再次發動搜索、約談行動。檢調發現周麗真、張志偉同樣利用虛偽交易方式，3年來總計掏空中電逾7億元，將周麗真、張志偉、陳逢璿，以有串證、逃亡之虞向法院聲押禁見獲准。

中電創立於44年，以「東亞照明」品牌稱霸國內傳統照明市場，其生產的燈具於國內約有30%市占率，去年合併營收28.57億元。