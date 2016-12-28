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中信金今年獲海內外167項大獎

2016-12-28

〔記者廖千瑩／台北報導〕中信金控持續拓展企業版圖，深化金融服務品質，已躋身國際知名品牌之列，2016年中信金控得獎數再創歷史新高，總計獲得海內外共167項大獎，已連續5年獲獎數破百。

值得一提的是，中信金控今年以國內金控首次入榜之姿，榮獲經濟部工業局、台經院及全球權威品牌價值調查機構Interbrand合辦「2016年台灣國際品牌價值調查（2016 Best Taiwan Global Brands）」第4名；同時，英國獨立品牌價值研究機構Brand Finance的「2016年全球500大銀行品牌調查」，中國信託更是唯一躋身全球前百大銀行品牌的台灣金融業。

中國信託在國內外各類獎項也備受肯定，包括15度榮獲《FinanceAsia》（金融亞洲雜誌）「台灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan）殊榮，進而獲得該雜誌首度舉辦「20週年傑出成就白金獎」（The Platinum Awards）的「台灣最佳本國銀行」（Best Domestic Bank in Taiwan）獎項。中國信託成立50年以來，今年國際獎項的耀眼成績，不僅代表中國信託公司營運績效、品牌形象、企業社會責任等與國際接軌的努力，獲得肯定，也是中國信託50歲最好的生日禮物。

展望未來，中國信託仍將秉持We are family品牌精神，打造「台灣第一、亞洲領先」的目標，努力成為最值得信賴的華人金融機構。

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