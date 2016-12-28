11月退票金額 4個月新低

2016-12-28

〔記者盧冠誠／台北報導〕隨著景氣穩健復甦，國內退票情況也逐步改善，中央銀行昨公布11月存款不足退票金額連3月下滑至78.78億元，創4個月新低，更較去年同期大減16.39％。

至於6月疑似「芭樂票」集團的7家惡性倒閉公司、8月資本額不到500萬元的小型電腦器材批發商，以及9月資本額才100萬元的零售業小公司等，接連爆發多起巨額異常退票，合計金額超過百億元；就11月數據觀察，這些事件目前皆已獲得趨緩。

央行官員表示，除了上述事件外，從事牙科醫材的「鼎興貿易」詐貸案，所衍生的退票情況，也有越來越少的趨勢；而復興航空宣布解散後，在存款不足退票方面，亦未對上下游產業造成衝擊。

不過，累計前11月，存款不足退票金額達991.78億元，較去年同期大增17.31％，全年勢必會突破千億元大關，創下2009年全球金融海嘯以來，8年新高。

央行官員指出，今年以來存款不足退票金額大增，主要是受到先前幾次惡性大額退票事件的影響，希望明年存款不足退票情況，可隨著經濟好轉，表現越來越好。

行庫主管認為，雖然台灣整體大環境正往好的方向發展，但農曆年關將屆，所屬產業是否有跟上景氣復甦的步伐，以及個別企業經營情勢，成為影響近期存款不足退票高低的關鍵。