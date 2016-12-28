樂陞可轉債發行缺失 金管會重罰遠銀、康和
〔記者王孟倫／台北報導〕針對樂陞（3662）發行可轉換債過程中，遠東銀行（2845）與康和證券（6016）「違規配合」，金管會昨完成調查並予以懲處，開罰遠東銀1000萬元罰鍰，且遭停止可轉債資產交換之新增業務，直到缺失改善；至於康和證券也被停止承銷「詢圈配售」業務3個月，並暫停相關人員職務半年到1年。
遠銀罰鍰1000萬
此為「樂陞案」的其中一環，檢調目前已著手調查，樂陞今年3月發行可轉換債（CB）過程中，疑藉由發布百尺竿頭公開收購之消息，進而炒高股價，讓可轉債持有人賺取暴利、坑殺投資人之情事。
儘管檢調仍在偵辦樂陞案，但金管會先就行政監督部分，指出缺失處分。首先，有關遠東銀行的違規部分，該行辦理可轉債資產交換業務，違反選擇權交易端之投資人不得為發行公司董事、監察人、經理人及配偶等之規定。
金管會也查出，遠東銀辦理可轉債固定收益端資產交換業務，竟然與未持債券標的客戶，仍進行資產交換，及未洽固定收益端客戶買回標的資產債券，即逕將屬於客戶之標的資產債券賣出，簡單說，就是賣空買空，顯示遠東銀內部控制制度未妥適建立，且風險管理能力薄弱，違反銀行法規定。
在康和證券部分，其辦理樂陞可轉換公司債承銷配售，配合樂陞辦理詢價圈購配售，並將配售客戶名單提供給遠東銀行，進行可轉換公司債資產交換。
康和證暫停承銷詢圈配售
金管會表示，依規定，證券商承作可轉換債必須做到「公平合理」，且不得「配合」承銷發行公司，康和已經明顯違規。
對此，金管會對康和證停止其承銷詢圈配售業務3個月，期間為2017年1月16日至2017年4月15日；至於康和證涉入本案的呂姓副總經理以及林姓業務員，金管會分別勒令暫停執行業務6個月以及1年。
金管會表示，無論遠東銀或康和證，被限制業務後，對其營運必然帶來很大衝擊；因此，在缺失尚未改善前，不得申設新的分支機構、不能辦理轉投資、現金增資與公司債，不得申請新產品項目業務等。
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