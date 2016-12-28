轉投資華孚吃補 神基今年EPS估3.6元

2016-12-28

〔記者卓怡君／台北報導〕神基（3005）因強固型工業筆電出貨持續成長，今年以來營收創下歷史新高，獲利同步走升，值得注意的是，神基轉投資華孚（6235）上週公告處分上海中鎂廠，依照會計原則，神基最快可在本月認列4-4.7億元獲利，貢獻每股盈餘約0.8元，推升今年EPS上看3.6元，年增逾60%，改寫歷史新高。

展望明年，神基董事長黃明漢抱持審慎樂觀態度，拉貨動能至少延續至明年第1季，明年第1季雖然工作天數減少，但表現可與今年第4季旺季相仿，並可望優於今年第1季。

神基在強固型工業筆電市場發展有成，朝全球市佔率30%目標前進，黃明漢表示，受惠美國政府部門與商用Windows 10換機潮，出貨穩定成長，最近汽車零組件新事業更有不錯進展，汽車安全帶轉軸單月出貨逾1000萬顆，拿下全球新車市場高達40%市佔率，預計明年在中國常熟或越南廠擴產，汽車零組件佔神基營收比重10-15%，希望兩年後營收倍增。

華孚上週正式公告處分上海中鎂廠處分事宜，交易總金額為2.67億人民幣，預估此一售廠案將挹注華孚稅前逾13億元，神基依持有華孚比例可認列約36%，也就是可認列稅前獲利約4-4.8億元，貢獻神基稅前每股盈餘約0.8元，最快可在本月認列，推升今年神基每股盈餘輕鬆飛越3元。