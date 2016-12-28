轉投資華孚吃補 神基今年EPS估3.6元
2016-12-28
〔記者卓怡君／台北報導〕神基（3005）因強固型工業筆電出貨持續成長，今年以來營收創下歷史新高，獲利同步走升，值得注意的是，神基轉投資華孚（6235）上週公告處分上海中鎂廠，依照會計原則，神基最快可在本月認列4-4.7億元獲利，貢獻每股盈餘約0.8元，推升今年EPS上看3.6元，年增逾60%，改寫歷史新高。
展望明年，神基董事長黃明漢抱持審慎樂觀態度，拉貨動能至少延續至明年第1季，明年第1季雖然工作天數減少，但表現可與今年第4季旺季相仿，並可望優於今年第1季。
神基在強固型工業筆電市場發展有成，朝全球市佔率30%目標前進，黃明漢表示，受惠美國政府部門與商用Windows 10換機潮，出貨穩定成長，最近汽車零組件新事業更有不錯進展，汽車安全帶轉軸單月出貨逾1000萬顆，拿下全球新車市場高達40%市佔率，預計明年在中國常熟或越南廠擴產，汽車零組件佔神基營收比重10-15%，希望兩年後營收倍增。
華孚上週正式公告處分上海中鎂廠處分事宜，交易總金額為2.67億人民幣，預估此一售廠案將挹注華孚稅前逾13億元，神基依持有華孚比例可認列約36%，也就是可認列稅前獲利約4-4.8億元，貢獻神基稅前每股盈餘約0.8元，最快可在本月認列，推升今年神基每股盈餘輕鬆飛越3元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 神基
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 婦聯會行文國民黨 要求澄清互不相干
- 備戰世大運 福岡大學港都移訓
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
- 勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
- 蘇澳漁會推鱻宴 早鳥送櫻花蝦
- 自由廣場》現場工人談工地安檢
- 試院副院長被提名人 李逸洋︰年金改革一定要成功
- 疑因壓力大 高一男跳樓亡
- 一例一休上路 新北市府勞工加班費 估增3億元
- 醉漢不滿被吠 棍綁刀狂刺狼犬
- 崇德路路平 挺進豐原
- 12/28 各報重點新聞一覽
- 一例一休人事成本增 多家影城票價紛紛調漲
- 「玫瑰新村」非虛名 打造「玫瑰花園」
- 奧萬大賞松、杉、楓 把握元旦連假
- 社論》嚴肅面對「遼寧號」侵門踏戶
- 微電腦瓦斯表更安全 北市免費裝
- 台日青棒對抗賽》從地獄到天堂 朱益生獲MVP
- 南韓大鐘獎 李炳憲獨撐場
- 計程車工會告Uber總經理 不起訴
- 義大跨年煙火 10萬人潮考驗交管
- 市府推學校午餐五星計畫 獲教部「特別獎」
- 耶誕大戰「被滑倒」 KD「平反」
- 安平運河遊船 趕農曆年啟航
- 集集環鎮巴士 彩繪石虎上身
- 職涯茫茫 8成上班族找算命改運
- 故宮中客減半 里長讚交通改善
- 自由廣場》同婚與小英民調探底
- 集集站前廣場翻修 店家怨生意難做
- 問題非一朝一夕 家庭互動機制應調整
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 再生家具拍賣 將官書桌競標
- 《福爾摩沙幻想曲》李金祝快意畫台灣
- 謝警找回30歲霜淇淋機 老闆請吃首支霜淇淋
- 「大哥」不在 騎士亂了套
- 邊聽邊聞 多感官APP為視障帶路
- 修法改革協會 立院今審議
- 師兄掰推拿 帶師妹上摩鐵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：轉投資華孚吃補 神基今年EPS估3.6元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分