越南產能擴增 遠東新Q4EPS估0.5元

2016-12-28

〔記者陳柔蓁／台北報導〕遠東新（1402）越南成衣產量大開，近來原油價格走揚使聚酯的原料PTA與化纖營運增溫，並持續進行產品結構優化，法人預估遠東新第4季營收成長5.7%、來到559億元，單季EPS 0.5元，為5個季度以來新高。而運動、休閒服飾品牌客戶對遠東新成衣訂單逐漸放量，公司有信心明年營運會比今年好。

觀察遠東新11月營收分布情況，紡織15%、化纖27%、石化15%、電信44%、不動產開發4％、投資3％、內部沖銷-8%。石化虧損減少、紡織與化纖獲利成長，營運體質逐步朝向正向發展。

遠東新越南成衣產量穩步增加，今年產量為400萬打，2017年再加200萬打，前瞻性產品「智慧衣」與品牌客戶的合作計畫已在成熟階段，近期可望小型量產。

第4季原油價格走揚推升聚酯原料EG與PTA報價上漲，化工部門稼動率也因下游回補庫存而持續上揚，大宗產品獲利提升。遠東新陸續調整機台，新設備效率提升能節省成本、耗能下降，將降低工繳，並減少整體溫室氣體的排放量。加工絲產量部分台灣1個月1萬噸、中國6萬噸，並持續加碼投資台灣，年產量150萬噸PTA產線正在興建中，最快年底投產。