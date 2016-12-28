明年蘋果換機潮 供應鏈股均霑

2016-12-28

〔記者卓怡君／台北報導〕凱基投顧郭明錤發表最新iPhone 8報告，預言明年蘋果供應鏈將迎來史上最大換機潮，看好組裝代工的鴻海（2317）、和碩（4938）、緯創（3231），軟板的景碩（3189）、台郡（6269）與相機的大立光（3008）可望成為贏家，至於輸家則是金屬機殼供應商，因預期所有新款iPhone均會配備玻璃機殼，此外，因iPhone開始改採OLED面板，也不利於背光供應商未來展望。

因iPhone 8將有大改款，郭明錤預估，對照今年iPhone 7出貨約7000萬支，明年下半年iPhone 8出貨量約9000萬到1.1億支，若新款iPhone可順利在明年第3季進入量產，正面看待明年出貨，預估明年iPhone整體出貨可達2.2-2.25億支，優於今年的2.12億支。

值得注意的是，郭明錤認為，明年新款iPhone將全面採用玻璃機殼，並支援無線充電，為使得無線充電表現佳，將由組裝廠商負責無線充電器，以進行完備測試，因鴻海需專注在最新的OLED機種組裝，預計和碩將是無線充電器獨家供應商，因此，鴻海獨家負責明年OLED機種組裝，和碩負責4.7吋新款組裝，緯創則是5.5吋組裝比重提升；在軟板部份，看好類載板技術領先的景碩，以及市佔率提高的台郡，大立光則是長焦鏡頭獨家供應商。