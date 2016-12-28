| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 財經

明年蘋果換機潮 供應鏈股均霑

2016-12-28

〔記者卓怡君／台北報導〕凱基投顧郭明錤發表最新iPhone 8報告，預言明年蘋果供應鏈將迎來史上最大換機潮，看好組裝代工的鴻海（2317）、和碩（4938）、緯創（3231），軟板的景碩（3189）、台郡（6269）與相機的大立光（3008）可望成為贏家，至於輸家則是金屬機殼供應商，因預期所有新款iPhone均會配備玻璃機殼，此外，因iPhone開始改採OLED面板，也不利於背光供應商未來展望。

因iPhone 8將有大改款，郭明錤預估，對照今年iPhone 7出貨約7000萬支，明年下半年iPhone 8出貨量約9000萬到1.1億支，若新款iPhone可順利在明年第3季進入量產，正面看待明年出貨，預估明年iPhone整體出貨可達2.2-2.25億支，優於今年的2.12億支。

值得注意的是，郭明錤認為，明年新款iPhone將全面採用玻璃機殼，並支援無線充電，為使得無線充電表現佳，將由組裝廠商負責無線充電器，以進行完備測試，因鴻海需專注在最新的OLED機種組裝，預計和碩將是無線充電器獨家供應商，因此，鴻海獨家負責明年OLED機種組裝，和碩負責4.7吋新款組裝，緯創則是5.5吋組裝比重提升；在軟板部份，看好類載板技術領先的景碩，以及市佔率提高的台郡，大立光則是長焦鏡頭獨家供應商。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 供應鏈股
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：明年蘋果換機潮 供應鏈股均霑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.