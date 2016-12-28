半導體檢測升溫 閎康、宜特明年樂觀

2016-12-28

〔記者洪友芳／新竹報導〕檢測分析廠閎康（3587）、宜特（3289）受惠半導體業客戶持續往先進製程推進與產品推陳出新，檢測市場需求增溫，繼今年顯著成長之後，展望明年營運，法人預估將也是樂觀成長的一年。

閎康今年1到11月累計營收13.2億元，較去年同期成長34.18%；前3季的稅後淨利1.799億元，每股盈餘3.94元，已超越去年全年獲利額。

宜特今年前11月累計營收21.38億元，較去年同期成長16.35%；今年前3季稅後淨利2.1億元，年減18.6%，每股盈餘4.14元，獲利減少主要來自第3季受費用增加導致單季季減與年減約5成。

宜特指出， 半導體業在中國政府的大力扶持下，成長快速，估計今年IC設計業的全產業銷售額年成長23%；此外，IC設計新創的廠商家數也激增，蓬勃發展也間接帶動宜特驗證測試需求案量攀升。

台灣半導體業則受惠下一代手機研發改版持續進行，台積電（2330）持續往量產10奈米、研發7、5、3奈米先進製程推進，挑戰摩爾定律物理極限的技術發展，帶動相關供應鏈的驗證測試需求也增多，閎康、宜特明年營運可望成長。

展望今年第4季，宜特指出，手機品質與安規要求受重視，各大品牌手機廠商為了把關品質，對供應鏈零件的安規與可靠度要求更趨嚴苛，帶動後續驗證測試需求嚴格，宜特第4季業績審慎樂觀。