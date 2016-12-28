彩晶訂單排到明年 Q4每股純益估1元

2016-12-28

〔記者陳梅英／台北報導〕中小尺寸面板廠彩晶（6116）第3季毛利率41%，每股稅後盈餘0.73元，在面板廠中獲利居冠，由於彩晶在10月、11月仍零星調漲客戶手機面板價格，加上營收規模擴增，法人預期彩晶第4季獲利可更上一層樓，單季每股稅後盈餘挑戰一元。展望明年第一季，彩晶營業副總黃凱勝表示，雖然已進入市場淡季，但客戶訂單能見度仍高，意即明年首季仍可樂觀看待。

彩晶昨日召開法人說明會，黃凱勝表示，由於全球3.5代到6代線的LCD產能續減、手機面板大尺寸化趨勢持續，彩晶今年功能性手機出貨平均尺寸為2.1吋，明年預計提升至2.4吋，以彩晶5.3代線一片母玻璃2.1吋可切800-900萬片，2.4吋切割片數減少至600萬片，光是0.3吋的差距，面積需求等於增加3成。

彩晶在全球手機面板市佔率已經來到15%，功能性手機面板市佔率更超過3成，在手機市場具有一定的份量，報價喊漲，客戶也只能照單全收，今年第3季彩晶毛利率攀升至41%，就是反映手機面板售價調整的緣故。

黃凱勝說，這一波中低階手機面板報價自9月以來持續漲到11月，明年1月因有農曆春節工作天數較少，需求稍微放緩，2、3月就會恢復，整體而言，上半年訂單能見度仍相當高。

彩晶5.3代線月產能約13萬片，第4季產能利用率依然滿載，10月營收31.92億元，直逼2013年4、5月單月31億元高檔水準，11月為28.65億元，法人推估彩晶第4季營收挑戰90億元，季增幅逼近3成，每股盈餘有機會上看一元。

目前彩晶產品組合中，按應用比重區分，功能性手機占18%、智慧型手機占53%、平板電腦占5%、車載產品約14%，IT及穿戴式則占9%。功能性手機平均尺寸預計從今年2.1吋放大至2.4吋，中低智慧型手機平均尺寸也將由4.5吋放大到5-5.2吋。