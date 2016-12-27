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中信50週年「台灣篇」上線 吳念真操刀

2016-12-27

〔記者廖千瑩／台北報導〕歲末迎新之際，中國信託宣布，今年壓軸的第三支年度品牌廣告「台灣篇」今（27日）起上線，這部廣告片由知名導演吳念真操刀，搭配台灣史上首次不斷電環台馬拉松活動紀錄影像，帶觀眾一起感受真實的台灣。

中國信託表示，希望以企業的力量，號召大家加入心的運動，一起珍惜家人及寶貝台灣。

中國信託日前舉辦台灣史上首見的「Home Run Taiwan愛就跑！9天8夜不斷電環台馬拉松」活動，除了分享中國信託50歲生日喜悅，同時邀請社會各界以雙腳跑步接力環台，貼近土地，感受台灣真實生活的樣貌和美好。

取材不斷電環台馬拉松

為延續We are family品牌精神，中國信託首次以三支品牌廣告「家的三部曲」，其中第三支廣告「台灣篇」，就以中國信託10月舉辦的不斷電環台馬拉松活動影像為素材，透過吳念真導演貼近人心的庶民語言，呈現台灣最珍貴的民間生命力和凝聚相互扶持一起打拚的向心力。

吳念真導演此次為中國信託量身打造「台灣篇」品牌廣告並親自配音，廣告影像來源主要來自馬拉松紀錄影片，濃縮了9天8夜、200小時不斷電馬拉松的熱情與悸動，加上原有20多部各有風格的微紀錄片。

吳念真導演也從中選取最感動人心的故事和畫面，再融入其擅長的觸動人心說故事能力並結合三種語言的獨特魅力，詮釋出「有愛有關懷，打拚為將來，因為我們都是一家人」引人共鳴的旁白，也彰顯中國信託We are family的品牌主張和價值。

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  • 中國信託50週年「台灣篇」品牌廣告由吳念真導演操刀，要為台灣注入新活力。（中國信託提供）

    中國信託50週年「台灣篇」品牌廣告由吳念真導演操刀，要為台灣注入新活力。（中國信託提供）

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