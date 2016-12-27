《國際現場》日Denso投入AI車用系統研發
2016-12-27
〔編譯王惠慧／綜合報導〕《日經新聞》報導，日本汽車零組件巨頭電裝（Denso）週一宣布，為實現自動駕駛等先進駕駛輔助系統（ADAS），將與日本NEC公司合作研發人工智慧（AI）技術的車用系統。
電裝公司表示，希望將公司的攝影鏡頭與感應技術，結合NEC的深度學習（Deep Learning）技術，研發出車用系統能讓汽車在偵測到危險時，閃避人和其他障礙物。另外，預期到未來連網車（connected car）的發展，電裝公司也表示將加強網路安全，避免數據遭竊。
報導指出，由於NEC擁有開發人工智慧軟體的技術，電裝公司希望藉由結合NEC的技術，加強該公司在新一代汽車零組件市場的佈局。隨著汽車大廠紛紛與科技公司結盟，積極研發自駕車等新一代技術，電裝公司為加強在海外車用零組件市場的競爭力，也在日前宣布與Toshiba、Sony等大廠合作。
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