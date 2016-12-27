留住資金 中國嚴禁「螞蟻搬家」換匯
2016-12-27
〔編譯盧永山／綜合報導〕中國媒體報導，為了阻止更多資金外流，中國國家外匯管理局已發布新規，嚴禁所謂的「螞蟻搬家」式換匯行為，並稱從事該行為的個人將被列入黑名單，取消2年10萬美元換匯額度。
報導說，中國國家外匯管理局其實早在去年9月就發布這個被稱作個人購匯黑名單的「關注名單」，要求金融機構加強管理「螞蟻搬家」式購匯，對個人購匯分拆交易提高警覺，必要時得拒絕購匯申請，卻一直沒有嚴格執行。
中國「匯商網」先前曾報導，所謂的「螞蟻搬家」式換匯行為包括：5個以上不同個人，在同日、隔日或連續多日分別購匯後，將外匯匯給境外同一個人或機構；個人在7日內從同一個外匯帳戶提領5次以上接近1萬美元的外幣現鈔；同一個人將其外匯帳戶內存款轉至5個以上直系親屬等。
例如某中國民眾想在美國投資購屋，受限於每年5萬美元的購匯額度，因此發動親朋好友在同日、隔日或連續多日分別購匯，再轉匯給他，這樣就可能構成個人購匯分拆交易，往前推算90日內若購匯總金額超過20萬美元，就會被銀行登錄在「關注名單」，可能會被暫停外匯交易和匯款。
北京四季房展會國際業務總監魏克非表示，近2年來，除了移民、子女留學外，很多中國家庭也將海外置產視為資產配置的一種手段。而中國民眾在海外置產，現金付款是最普遍的方式，而籌集現金的最傳統方法，就是找人頭換匯。以匯款50萬美元為例，就得找10個人頭。
魏克非指出，一旦這種方式行不通，購屋人就需要更長的時間籌集資金，短期內可能會影響中國民眾海外置產的行動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
- 涉洩漏LED標案底標 台鐵職員10萬交保
- 炎亞綸慶婚平修法過頭關 啾咪打臉反同鄉民
- 人氣海獅揮毫
- 菇類新綠金 鳳試所研發活力飲
- 戲偶造型達人孫信益 歌唱賽封王
- NBA》悶！裁判報告出爐 KD最後一擊已遭犯規（影音）
- 驚！麥可喬治生前腫照流出 健康早亮警訊
- 外長：新邦交口袋名單 不只1國
- 19歲恐怖情人 放火燒女友毀容
- 單人帆船環球 法好手創最快紀錄
- 「莉亞公主」搭機心臟病發 媽媽報平安稱情況穩定
- 嬰屍棄廚餘桶 外傭判6月
- 國泰化工污染案 廠方致歉允改善
- 12/27 各報重點新聞一覽
- 迎戰2017╱富邦葉君璋 培養新秀拚連霸
- 愛人死在身旁 喬治麥可男友還原聖誕早晨心碎情景
- 菲律賓耶誕節遇颱風 全國至少4死8失蹤
- 〈致 舊情人〉愛呀 長大了才懂
- 雪山西稜登山步道 1/4開放
- 木瓜量少飆漲 木瓜牛奶也停賣
- 假藉愛心招搖撞騙 女星斥：被我抓到，絕不放過你
- 婦聯會遲不提供財報 葉俊榮：不排除解散
- 光復中學扮納粹爭議 教長：機會教育
- 〈紐約性愛檔案〉三角戀變愛情輓歌
- 明星賽票選 周儀翔「超車」登人氣王
- 毀容受虐犬飛美 險遭擋遣返
- 前清台灣總兵顏鳴皋後人 來台尋親
- 小啟：
- 〈Nene的異想花園〉這裡。哪裡
- MLB》最棒的耶誕禮物 洛磯簽下超級工具人
- 自由廣場》束帶綁架的假民主
- 僑光棒壘球場 廢止徵收還地主
- 趕赴勤務撞車 勇警側倒幸無傷
- 蛋洗勞動部 工運帶頭者不起訴
- 來四湖箔子寮 看今年最後夕照
- 自由廣場》光復高中學生要灌爆總統府？
- 威脅店員撕筆錄 悍婦偷竊「1罪變3罪」
- 迎戰2017╱統一黃甘霖 外籍新血來輔佐
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：留住資金 中國嚴禁「螞蟻搬家」換匯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分