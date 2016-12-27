留住資金 中國嚴禁「螞蟻搬家」換匯

2016-12-27

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國媒體報導，為了阻止更多資金外流，中國國家外匯管理局已發布新規，嚴禁所謂的「螞蟻搬家」式換匯行為，並稱從事該行為的個人將被列入黑名單，取消2年10萬美元換匯額度。

報導說，中國國家外匯管理局其實早在去年9月就發布這個被稱作個人購匯黑名單的「關注名單」，要求金融機構加強管理「螞蟻搬家」式購匯，對個人購匯分拆交易提高警覺，必要時得拒絕購匯申請，卻一直沒有嚴格執行。

中國「匯商網」先前曾報導，所謂的「螞蟻搬家」式換匯行為包括：5個以上不同個人，在同日、隔日或連續多日分別購匯後，將外匯匯給境外同一個人或機構；個人在7日內從同一個外匯帳戶提領5次以上接近1萬美元的外幣現鈔；同一個人將其外匯帳戶內存款轉至5個以上直系親屬等。

例如某中國民眾想在美國投資購屋，受限於每年5萬美元的購匯額度，因此發動親朋好友在同日、隔日或連續多日分別購匯，再轉匯給他，這樣就可能構成個人購匯分拆交易，往前推算90日內若購匯總金額超過20萬美元，就會被銀行登錄在「關注名單」，可能會被暫停外匯交易和匯款。

北京四季房展會國際業務總監魏克非表示，近2年來，除了移民、子女留學外，很多中國家庭也將海外置產視為資產配置的一種手段。而中國民眾在海外置產，現金付款是最普遍的方式，而籌集現金的最傳統方法，就是找人頭換匯。以匯款50萬美元為例，就得找10個人頭。

魏克非指出，一旦這種方式行不通，購屋人就需要更長的時間籌集資金，短期內可能會影響中國民眾海外置產的行動。