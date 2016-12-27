2016-12-27

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行終結降息循環，加上美國聯準會（Fed）重啟升息，後續利率看漲，儘管如此，對低迷不振的房市幫助仍有限，未能在利率翻轉前引爆買氣，一位大型公股行庫主管認為，主因民眾看的是房價，建商則關注貸款成數。

央行統計，5大銀行11月新承作房貸利率上揚至1.678%，終結連續16個月下滑走勢。而台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行等5大銀行，承作房貸比重約佔全體銀行的4成，常被視為房市風向球。

未來房貸利率是否持續反彈，主要須視央行何時升息，不過，至少目前看來下跌空間非常有限。

房價方面，據「信義房價指數」顯示，台北市自2015年4月歷史高點回檔至今，波段跌幅為11%，新北市亦從2014年7月高點下跌9%。

「就算提高1碼（0.25個百分點），甚至到2碼，他們也沒差！」行庫主管說，建商跟一般生產事業不同，對利率高低比較不在乎，最在意的還是額度，亦即銀行可以貸給多少成數。

行庫主管表示，目前利率維持在低檔水準，但房市交易量依舊冷清，問題出在買賣雙方對價格的認知，雖然大台北地區房價約有10%跌幅，有意購屋的民眾依舊認為尚有下修空間，賣方卻不願進一步降價。

行庫主管表示，明年房市應該會比今年好，至於程度如何，關鍵仍在買賣雙方如何取得平衡，套句市場老話，沒有賣不出去的房子，只有賣不出去的價格。