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土建融資年增率 連12個月負成長

2016-12-27

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨公布全體銀行11月建築貸款（土建融資）餘額為1兆6436億元，年增率為-0.17%，創下連續12個月下跌的走勢，反映建商對後市依舊保守看待。

央行官員表示，就建築貸款餘額年增率觀察，雖然顯示建商趨勢仍保守，但衰退幅度已有收斂跡象；此外，由於適逢年底銷售旺季，因應銷售的周轉金需求增加，11月建築貸款餘額月增近26億元。

購置住宅貸款（房貸）餘額方面，11月底為6兆3246億元，年增率為4.93%，與10月5.01%相去不遠，凸顯現階段房市仍以穩定的自住客為主。

央行官員指出，8大公股行庫11月承作首購族的「青年安心成家方案」餘額為5562億元，較10月增加92億元，佔整體購置住宅貸款餘額月增261億元約35%。

行庫主管認為，目前房市交投依舊冷清，必須保守以對，特別是隨著房價不斷修正，之前買到高點的民眾，房貸寬限期結束後的動向如何，值得關注。

央行上週舉行年終理監事會議，持續維持高價住宅（豪宅）房貸最高6成限制；央行總裁彭淮南當時表示，台灣房市正往好的方向調整，這是很安慰的事情，且房市沒有泡沫，只是soft landing（軟著陸）。

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  • 建築貸款餘額

    建築貸款餘額

  • 央行官員表示，就建築貸款餘額年增率觀察，雖然顯示建商趨勢仍保守，但衰退幅度已收斂。（資料照）

    央行官員表示，就建築貸款餘額年增率觀察，雖然顯示建商趨勢仍保守，但衰退幅度已收斂。（資料照）

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