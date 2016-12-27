台幣對英鎊狂升 遊英購物等於8折
2016-12-27
〔記者盧冠誠／台北報導〕儘管強勢美元再起，新台幣今年以來對美元仍保有約2%的升幅，在主要亞洲貨幣中，不但僅次於日圓，亦較許多國際貨幣強勢，其中，對英鎊更是狂飆逾20%，若赴英國旅遊、購物，相當於可享8折優惠。
今年對美元升值約2%
新台幣匯率昨走勢震盪，午盤過後由升轉貶，終場以32.25元兌1美元作收，貶值8分，匯價連8貶並創近半年新低，台北及元太外匯經紀公司總成交量降至7.23億美元。
儘管最近新台幣步上貶值軌道，但今年以來對美元仍走揚約2%。
台灣銀行去年底英鎊現鈔牌告賣出價為49.48元，昨天已降至40.4元，若以單價1000英鎊的精品皮包為例，去年底要花4萬9480元才能買得到，現在只要4萬400元即可入手，可省下9000多元，幾乎打了近8折。
遊星、韓也划算
至於第4季急貶的日圓，由於前3季升勢猛烈，使得目前台銀現鈔賣出價仍高於去年底，但包括歐元、星幣、韓元等現鈔，新台幣對其各有約5%升幅，想到歐元區、新加坡、南韓旅遊，在匯率方面也滿划算。
不過，對於去年底或今年初投資外幣的民眾，在新台幣升勢幾乎席捲全球下，很難逃離匯損的命運。
外匯交易員表示，目前適逢歐、美耶誕節假期中，外資多在休長假的階段，導致匯市量能萎縮，主要亞幣也漲跌互見，新台幣短線情勢將由國內的美元供需力道所牽引。
展望明年，匯銀主管表示，美國聯準會（Fed）升息步調及明年1月20日美國新任總統川普就任後，新政如何推行與成效有多大，皆是左右國際匯市的重要因素。
外資不撤 台幣仍抗跌
匯銀主管指出，假如國際美元持續攀升，非美貨幣將面臨貶值壓力，但考量台灣景氣逐步復甦、台股現金殖利率不低，只要外資未大舉撤離，新台幣應該仍會相對抗跌。
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