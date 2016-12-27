當沖降稅 春節前過關無望

2016-12-27

〔記者吳佳蓉、王孟倫／台北報導〕當沖交易減稅方案，農曆年前拍板幾無望。財政部長許虞哲昨於立法院財政委員會備詢時表示，財委會本週四就結束，即使立法院加開臨時會，委員會也不會開，來不及排案；且行政院已定調，針對當沖，不能只提降稅方案，金管會、證交所也須配套提出振興方案才能做。也就是說，農曆年前當沖降稅無望。

國民黨立委盧秀燕昨質詢時表示，先前財政部與金管會雙巨頭大動作拜會財委會立委，當沖降稅看起來勢在必行，急著要做，目前看起來卻進度停擺。

振興配套未出爐

許虞哲回應，由於委員間的意見不同，因此目前方向上尚未拍板；且行政院也表示，不希望財政部單獨提出降稅方案，要等相關機關如金管會、證交所也要同步提出「非稅」的配套方案，才能一起做。

盧秀燕直言，未來除非是朝野協商通過，否則不可能排案審議當沖降稅，還要等其他部會提出配套政策，看起來農曆年前當沖降稅過關已無望。

另外，金管會即日起放寬本國銀行投資上櫃股票，可不受淨值五％門檻限制；估算國銀可投資上櫃股票，將大幅增加七千三百餘億元。