| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 財經

當沖降稅 春節前過關無望

2016-12-27

〔記者吳佳蓉、王孟倫／台北報導〕當沖交易減稅方案，農曆年前拍板幾無望。財政部長許虞哲昨於立法院財政委員會備詢時表示，財委會本週四就結束，即使立法院加開臨時會，委員會也不會開，來不及排案；且行政院已定調，針對當沖，不能只提降稅方案，金管會、證交所也須配套提出振興方案才能做。也就是說，農曆年前當沖降稅無望。

國民黨立委盧秀燕昨質詢時表示，先前財政部與金管會雙巨頭大動作拜會財委會立委，當沖降稅看起來勢在必行，急著要做，目前看起來卻進度停擺。

振興配套未出爐

許虞哲回應，由於委員間的意見不同，因此目前方向上尚未拍板；且行政院也表示，不希望財政部單獨提出降稅方案，要等相關機關如金管會、證交所也要同步提出「非稅」的配套方案，才能一起做。

盧秀燕直言，未來除非是朝野協商通過，否則不可能排案審議當沖降稅，還要等其他部會提出配套政策，看起來農曆年前當沖降稅過關已無望。

另外，金管會即日起放寬本國銀行投資上櫃股票，可不受淨值五％門檻限制；估算國銀可投資上櫃股票，將大幅增加七千三百餘億元。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 當沖 當沖降稅 過關無望
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：當沖降稅 春節前過關無望


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.