欠稅大戶 追稅目標50億
2016-12-27
〔記者吳佳蓉／台北報導〕欠稅大戶追稅期再延五年，相關修正草案昨通過立法院財委會初審，原追稅截止日由明年三月四日延至二○二二年三月四日。財政部長許虞哲表示，累計對欠稅大戶的追稅期已達十五年，這是最後一次延長，希望趁最後五年，再追回五十億元以上欠稅。
欠稅案件可分兩類，一類為二○○七年三月六日後新增的欠稅案件，追稅期最長十五年。另一類為二○○七年三月五日前移送執行、依法仍可追索的陳年舊案，這類舊案的執行期間，原訂一律至明年三月四日結束，包括黃任中、環亞集團、魏述堯家族等著名欠稅大戶，都在此批「大赦」名單中。
財政部表示，考量租稅公平，對陳年舊案仍有持續追索的必要，因此希望再延長追稅期五年。不過，考量稽徵成本及必要性，將只對欠稅金額在千萬元以上的大戶，以及遭法院裁定拘提或管收確定、遭核發禁止命令者，持續追討，其餘將可一筆勾銷，追大放小；估計延長追稅期後，可繼續追討一千九百案、二百五十三億元。許虞哲表示，希望能再追回五十億元以上欠稅，目標徵起率廿％。
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