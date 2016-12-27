| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 財經

欠稅大戶 追稅目標50億

2016-12-27

〔記者吳佳蓉／台北報導〕欠稅大戶追稅期再延五年，相關修正草案昨通過立法院財委會初審，原追稅截止日由明年三月四日延至二○二二年三月四日。財政部長許虞哲表示，累計對欠稅大戶的追稅期已達十五年，這是最後一次延長，希望趁最後五年，再追回五十億元以上欠稅。

欠稅案件可分兩類，一類為二○○七年三月六日後新增的欠稅案件，追稅期最長十五年。另一類為二○○七年三月五日前移送執行、依法仍可追索的陳年舊案，這類舊案的執行期間，原訂一律至明年三月四日結束，包括黃任中、環亞集團、魏述堯家族等著名欠稅大戶，都在此批「大赦」名單中。

財政部表示，考量租稅公平，對陳年舊案仍有持續追索的必要，因此希望再延長追稅期五年。不過，考量稽徵成本及必要性，將只對欠稅金額在千萬元以上的大戶，以及遭法院裁定拘提或管收確定、遭核發禁止命令者，持續追討，其餘將可一筆勾銷，追大放小；估計延長追稅期後，可繼續追討一千九百案、二百五十三億元。許虞哲表示，希望能再追回五十億元以上欠稅，目標徵起率廿％。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 欠稅大戶 許虞哲
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：欠稅大戶 追稅目標50億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.