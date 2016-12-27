糖協新董座非台糖人 引不滿

2016-12-27

〔記者黃佩君／台北報導〕資產達數百億元、曾被國民黨籍退官把持長達十六年的糖業協會（下稱糖協），今年終於回歸台糖。近來卻傳出新政府指派國營會屆退官員出任董事長，「擠掉台糖人」，讓台糖內部相當不滿，質疑新董座離退休年齡太近，有迴避旋轉門條款嫌疑；經濟部表示，此派令僅為兼任，未來若找到適合人選會再改派。

國營會屆退官員空降 「擠掉台糖人」

糖協在兩千年時遭當時的董事長、前行政院秘書長張有惠透過變更章程侵吞，造成「公產變私產」，歷經十六年爭訟，今年三月終於點交回歸台糖，由當時台糖董事長陳昭義兼任董座。

依據當時清冊，糖協擁有台北市仁愛路二段「虹邦皇家」大樓一三九坪辦公室、市值約一．四億元，南京東路洛碁大飯店整棟商辦、市值約二十億元；高雄橋頭四十二．四公頃重劃地、市值約二五六億元。合計資產達數百億元。

陳昭義在九月卸任台糖董事長，原傳出會續任糖協董座，怎料十月底拍板由國營會三組組長陳思明出任，十一月底經台糖董事會通過上任；但經濟部對此異常低調，對外公開的「經濟事務財團法人資料查詢」網頁，並未更新此異動。

台糖內部質疑，陳思明今年已六十四歲，雖未違反「行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點」限制「遴聘初任負責人及經理人之年齡，不得超過六十五歲」門檻，但因離退休年齡太近、又是「空降」，似有迴避年齡限制及旋轉門條款的嫌疑。

因按規定，國營事業董事長初任不得超過六十五歲，但上任後，強制更換年齡可延後到六十八歲，幾乎就可確定陳可續任超過六十五歲；且依銓敘部函釋，行政機關轉任公營事業機構人員，仍具有公務員身分，不適用旋轉門條款「離職」限制，就算陳自六十五歲自公職退休，仍可繼續派任為董座。

經濟部解釋，指派陳思明是因陳昭義卸任在即，是過渡性兼任指派，且糖協目前已無具體業務，相關資產管理及釐清若能回到經濟部主管，會較為妥當。