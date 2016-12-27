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電動小客車 增設140萬元免稅上限

2016-12-27

〔記者吳佳蓉／台北報導〕立法院財委會昨日初審通過貨物稅條例修正草案，原本將於明年1月27日落日的電動車貨物稅免徵優惠，將再延長至2021年底；但針對電動小客車，增設了140萬元免稅上限，超過部分仍得減半課徵，以達扶植國內電動車產業目標，也避免拿稅金補貼富人購買高價車的疑慮。

財政部表示，從2011年起，配合經濟部政策，對於完全以電能為動力的車輛，不論電動小客車、機車、大型公共汽車等，一律給予免徵貨物稅優惠。優惠以3年為一期，2014年期滿後再延長1次，原訂至明年1月27日截止。但考量電動車產業仍在萌芽階段，因此同意再延長至2021年12月31日落日。

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標題：電動小客車 增設140萬元免稅上限


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