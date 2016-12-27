吸金潛逃 鼎立秦庠鈺再判3年10月

2016-12-27

〔記者項程鎮／台北報導〕被控吸金逾百億元的鼎立集團負責人秦庠鈺，另案被控成立互助會吸金686萬餘元，最高法院依違反銀行法判刑3年10月確定，不過秦男已棄保潛逃，疑藏匿在中國。

秦庠鈺因公司經營不善負債累累，成立「金圓互助會」吸金，在台中與雲林等地以高達23%到220%的年利率招攬會員，吸金686萬7400元。96年間秦在機場被檢警拘提到案後起訴，歷審都認定他非法經營銀行業務，嚴重影響投資大眾權益。

高等法院指出，民間合會通常不能任意更換會員，強調會員與會首間的信任關係，但「金圓互助會」卻容許死會會員任意退出，交給會首繼續繳款，明顯以合會或互助會的名義掩飾吸金，因此判刑3年10月，上訴後被最高法院駁回。

秦庠鈺成立的鼎立集團，開設很多子公司，向1萬6000名會員吸金高達122億餘元，台北地院101年間裁定3000萬元交保，前年高院重判他11年後，高院另對他所涉碩天炒股案要進行言詞辯論時，秦已失聯，遭高院通緝，檢調追查認定他已潛逃出境；此外，秦男沒有繳交營業稅，累計欠稅高達6184萬元。