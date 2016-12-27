iPhone明年大改版 臻鼎受惠

2016-12-27

〔記者卓怡君／台北報導〕iPhone明年即將進行10週年大改版，預計導入AMOLED面板，推升軟板需求大增，同時也將首度導入類載板技術，法人預估，臻鼎-KY（4958）在高階軟板與類載板技術具有優勢，明年下半年出貨將出現強彈，全年營運重返成長軌道，可望挑戰歷史新高，獲利也將較今年明顯成長。

今年因iPhone 7表現平淡，蘋果相關供應鏈營收多較去年下滑，臻鼎第三季因舊軟板產品比重偏高，產品組合不佳，毛利率與獲利明顯低於去年同期，第三季稅後淨利14.19億元，創今年單季新高，但年減高達34.04%，法人預估，第四季產品組合仍不如去年同期，第四季合併營收約262億元，季增18.8%，年減2.3%，全年營收難逃較去年衰退。

外資麥格理資本證券本月首度把臻鼎與台郡（6269）兩大台灣軟板廠納入追蹤名單，並喊買臻鼎，目標價76元，預估明年iPhone軟板市場規模將可成長9%，臻鼎、台郡成長力道優於同業，麥格理資本證券分析，臻鼎本益比僅有8.6倍，低於整體產業的10.4倍，同時又有5.8%的現金殖利率，股價未來相對有表現空間。

明年iPhone 8備受市場期待，法人預估，臻鼎明年全年營收上看870億元，年增7%，EPS約7.05元，營運將重返成長。