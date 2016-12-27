安成生技登錄興櫃 參考價82元
2016-12-27
〔記者陳永吉／台北報導〕由上櫃公司安成藥（4180）轉投資的安成生技（6610）將於今日登錄興櫃，興櫃參考價為82元。
主辦承銷商國泰證券表示，安成生技成立於2010年，主要從事新藥開發，其研發主軸為藥物再定位（Drug Repositioning），該公司現有AC-201、AC-203及AC-701等三個藥品正在研發中。
其中進度最快為AC-203，其適應症為「單純型遺傳性表皮分解性水泡症，又稱先天性水泡症）」，在台灣俗稱泡泡龍，目前尚無核准藥物，僅能以傷口照顧方式控制其症狀並防止感染。目前AC-203已取得美國、歐盟及台灣的孤兒藥資格，安成生技已將亞洲以外之全球市場授權予美國孤兒藥開發專業藥廠Castle Creek Pharmaceuticals（CCP），已完成多國多中心之二期臨床試驗，證明AC-203具有顯著之療效。
安成生技指出，美國FDA已同意CCP及安成進行一個跨國的三期臨床試驗，並以該結果申請新藥上市許可（NDA），如果臨床試驗成功，AC-203將可為歐美超過5萬個先天性水泡症患者，減輕病痛並改善生活品質。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 安成生技
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
- 迎戰2017╱中信史耐德 戰績壓力飆破表
- 〈下班做什麼〉傳統樂器音樂課
- 「鳳眼」莢艙出擊 RF-16「照」得住
- 夜間照明有解 棒球場可辦職棒賽
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- 公宅基地追加 議會但書落落長
- 金正恩2017年新任務？ 南韓:加速偶像化工作
- 外長：新邦交口袋名單 不只1國
- 19歲恐怖情人 放火燒女友毀容
- 光復中學扮納粹爭議 教長：機會教育
- 不給繼承亡母財產 父告子敗訴
- 情人節摺6千顆星星博歡心 情郎曾感動說心疼
- 末輪7連勝 林珈芝「吊車尾女王」
- 和北京簽約蓋故宮 林鄭月娥挨批肖想當特首
- 【愛讀書】 《最有梗的桂冠：搞笑諾貝爾獎》
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese flotilla skirts southern tip
- 足球》長友佑都公布喜事 1月底與演員平愛梨完婚 （影音）
- 廢棄物回收廠起火 挖土機屁股遭殃
- 印度烈火5號飛彈試射成功 涵蓋全中國
- 〈旅遊的滋味〉黃金海岸的珍珠──月之堡
- 鋼瓶噴飛百米 衝破國小護欄
- 農委會主委訪農友 籲多種雜糧
- 江宏傑帶傷「乒」上國手 福原愛心疼
- 禽蛋一次性包材 先查盤商
- 代課教師暑假上班 縣府：應支日薪
- 迎戰2017╱統一黃甘霖 外籍新血來輔佐
- 烏魚子僅4兩 學者：暖冬營養不足
- 陳子玄挺肚上工 自豪兒子住豪宅
- 上班一族12月徵文─我跟同事吵過的架
- 八三夭團長閃婚 阿璞對豆花妹說...
- 網購年菜夯 消保官教自保撇步
- 彰濱線西區蓋焚化廠 議員：拒收毒物
- 自由廣場》台聖斷交主使者
- 國泰化工污染案 廠方致歉允改善
- 點瓦斯燒死密友 運將起訴
- 菲律賓耶誕節遇颱風 全國至少4死8失蹤
- 印度「烈火5號」試射成功 範圍可覆蓋全中國
- 自由廣場》光復高中學生要灌爆總統府？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：安成生技登錄興櫃 參考價82元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分