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安成生技登錄興櫃 參考價82元

2016-12-27

〔記者陳永吉／台北報導〕由上櫃公司安成藥（4180）轉投資的安成生技（6610）將於今日登錄興櫃，興櫃參考價為82元。

主辦承銷商國泰證券表示，安成生技成立於2010年，主要從事新藥開發，其研發主軸為藥物再定位（Drug Repositioning），該公司現有AC-201、AC-203及AC-701等三個藥品正在研發中。

其中進度最快為AC-203，其適應症為「單純型遺傳性表皮分解性水泡症，又稱先天性水泡症）」，在台灣俗稱泡泡龍，目前尚無核准藥物，僅能以傷口照顧方式控制其症狀並防止感染。目前AC-203已取得美國、歐盟及台灣的孤兒藥資格，安成生技已將亞洲以外之全球市場授權予美國孤兒藥開發專業藥廠Castle Creek Pharmaceuticals（CCP），已完成多國多中心之二期臨床試驗，證明AC-203具有顯著之療效。

安成生技指出，美國FDA已同意CCP及安成進行一個跨國的三期臨床試驗，並以該結果申請新藥上市許可（NDA），如果臨床試驗成功，AC-203將可為歐美超過5萬個先天性水泡症患者，減輕病痛並改善生活品質。

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標題：安成生技登錄興櫃 參考價82元


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