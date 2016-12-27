廷鑫與成大合作 跨入醫材產業
2016-12-27
〔記者陳永吉／台北報導〕主要生產鋁合金產品的廷鑫興業（2358），與成功大學攜手合作，成功研發出鎂骨釘產品，廷鑫集團董事長顏德新表示，鎂骨釘預計2017年完成人體試驗，初期將以亞洲地區為主要目標市場，預估最快2018年就可對集團產生營收貢獻。
顏德新表示，廷鑫集團考量全球金屬植體多為鈦合金與不鏽鋼等，都有強度過高且無法生物吸收分解的重大問題，且廷鑫已具有冶煉與擠抽製各式合金棒材能力，因此結盟成大團隊導入鎂合金骨釘製造生產系統，其中包含各鎂釘的成分設計、擠抽製、熱處理、精密切削、表面處理，滅菌與包裝等生產程序已經全線就位，而成大則已獲得兩項鎂植入醫材發明專利且完成醫學院體外試驗，人體試驗部分則陸續申請推動。
成大材料系教授洪飛義表示，鎂材具有生物可分解特色，同時分解的產物可刺激骨細胞活性及抑制噬骨細胞，其生物功能性可應用於骨科植入物。而鎂合金骨釘材料具有本質強度與人類天生骨頭相近，以及可調控分解吸收速度優勢，更重要的是鎂骨釘可被X光拍攝到，在臨床上可幫助醫師判定手術植入的位置，增大手術成功率。同時鎂骨釘可被人體吸收分解並隨尿液排出，因此骨科患者手術康復後，無須再開刀取出骨釘，可縮短療程而加速痊癒。
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