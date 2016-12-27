技嘉毛利季季高 股價領先反映
2016-12-27
〔記者陳柔蓁／台北報導〕主機板大廠技嘉（2376）調整產品結構有成，又因電競、VR、投信年底作帳、新品效應、美國消費電子大展（CES）等議題增溫，法人看好，主機板大廠技嘉12月營收將登上歷史次高、今年全年營收將突破500億大關，昨日股價拉出上漲8%的長紅棒、逾45元關卡。法人看好農曆年封關前，配合12月營收成長，技嘉股價可望挑戰前高52.3元。
技嘉今年去化低毛利產品，隨新品陸續面市，近一年來毛利率季季高態勢將延續到第四季、明年第一季，現在股價已經領先反映明年初淡季不淡現象。Intel將於明年第一季發佈新平台Kabylake，搭載「iMS智能記憶體巡檢系統」，技嘉的主機板將於第一季放量，Nvidia、AMD兩大繪圖晶片廠推出因應3D、VR場景龐大運算需求所設計的新品，技嘉今年顯示卡出貨量年增15%至380萬片。
法人指出，技嘉昨日成交爆出6500張大量與衝破45元關卡，已經突破長達3個多月的箱型整理區間，並化解上方套牢賣壓。觀察籌碼面，三大法人連買7日，適逢年底投信作帳行情，看好農曆年封關前股價可以挑戰前高、2014年的52.3元。
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