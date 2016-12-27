任天堂新遊戲受挫 股價兩週跌20%
2016-12-27
〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本遊戲大廠任天堂本月初推出的手機遊戲《超級瑪利歐酷跑》（Super Mario Run），一週內就跌出全球最賺錢的App榜單外，彭博報導指出，遊戲上市策略混亂可能導致投資人信心大失，12月12日以來，任天堂股價已下跌20%。
根據行動市場研究機構「App Annie」，截至12月24日為止，《超級瑪利歐酷跑》已不再是蘋果Apple Store最賺錢的應用程式，就在一週前，該款手遊是全球49個國家營收最高的應用程式。
彭博報導，排名下降可能反映出該款手遊定價策略的問題，雖然玩家可以免費下載《超級瑪利歐酷跑》App，但在達成前三個等級之後，若想要繼續升級，玩家必須支付9.99美元（約台幣300元）的費用。
報導指出，此一收費策略明顯和其他應用程式不同，大多數的手機遊戲可以免費下載、升級，但鼓勵玩家透過在遊戲內購買其他道具或商品，來加快升級的速度，比起《超級瑪利歐酷跑》的付費方式，似乎更能為玩家接受。《超級瑪利歐酷跑》是任天堂首度進軍手機遊戲市場，在美國蘋果Apple Store近5000筆評分中，該款手遊僅得到平均2.5顆星的評價（滿分為5顆星），遠低於《部落衝突》（Clash of Clans）、「Candy Crush Saga 」等其他人氣手遊。
玩家也在評論中指出，對遊戲的期待太高，實際玩過覺得不太有趣，或認為9.99美元太過昂貴。市場分析公司Apptopia數據顯示，在現階段，僅1%至2%的玩家會購買完整版遊戲。
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