書劍集》捕捉亞投行的蹤跡

2016-12-27

◎歐陽書劍

二○一六年即將結束，英國公投脫歐及川普當選美國總統都有和英美主流媒體主張相背的結果，這牽涉到理念之爭的堅持。但各國大都樂觀其成的亞投行（ＡＩＩＢ），在正式成立將近一年後，影響力不如預期，則顯然印證了敲鑼打鼓的喧鬧，只能吸引看熱鬧的觀眾。

中國配合「絲綢之路經濟帶」及「海上絲綢之路」的「一帶一路」發展策略，倡議成立亞投行，希望能和美日競逐國際地位，並為分配不均的多餘產能尋找出口。在中國國家主席習近平於二○一三年提出創立構想後，亞投行在二○一六年元月風光開幕，不僅參與會員達到五十七國，還成功策動七大工業國中的英國領先加入。當時引領一股風潮，似乎未入亞投行將難以在亞洲立足。

雖然亞洲開發銀行（ＡＤＢ）被視為亞投行首當其衝的對手，但為了鼓吹各國參與，亞投行成立前後，包括台灣在內的許多評論者引用ＡＤＢ二○一○年一篇有關亞太基礎建設需求的報告，估計亞太地區開發中國家十一年中約需八兆美元，也就是每年需要投入的資金超過七千億美元，遠遠大於ＡＤＢ及世界銀行（World Bank）等組織的融資能力，因此大力看好亞投行，預期影響力將凌駕其他國際組織。

不過近一年來，亞投行總共融資案件只有九件，上週亞投行公布最新的一件融資案，決定核貸六億美元支持亞塞拜然的能源計畫。累計成立後的貸放總額為十七億三千萬美元，對剛成立一年的亞投行來說，金額或許不算偏低，卻遠低於最初幾年每年貸放一百至一百五十億美元的預期，更不用說企業界夢想的上千億美元龐大商機。根據ＡＤＢ統計，該行二○一五年協助各國的金額達到二七二億美元，仍遠遠高於亞投行。

ＡＤＢ在十二月十三日也公布了今年最新的一筆貸款，決定核貸約五億美元給中國改善惡劣的空氣品質，這是繼去年底貸款三億美元給中國整治空氣污染後的新放款計畫；對中國的貸款，其實也符合ＡＤＢ的分析報告，亞洲需要基礎建設投資最龐大的國家，就是中國。

二○一○年ＡＤＢ有關亞太基礎建設需求的報告，估計每年需要資金近七千八百億美元，其中大約有七千五百億美元用於各國境內的建設，跨國基礎建設的費用則約三百億美元左右，不到四％；進一步檢視報告內容，雖然從二○一○至二○二○年的十一年間，總商機估計超過八兆美元，但中國國境內的基礎建設需求就超過四．三兆美元，占亞太開發中國家的基礎建設投資需求五十三％以上。

因為ＡＤＢ、世界銀行等成立已久的組織亦提供各國基礎建設融資，亞投行鎖定亞洲基礎建設的改善，並希望財務上具有可持續性，這其實就已限縮了未來的融資規模；即使是非以營利為目的的國際組織，在選擇融資對象時，必然也是以需求最殷、最有經濟效益者優先辦理，對後成立的亞投行自然不利。

亞投行的政經效果依然等待發揮作用，但影響力不如當初風起雲湧的討論，顯是事實；亞投行從風光成立到融入國際經濟金融體制內的過程，也有許多類似的事件，敲鑼打鼓而來，最後卻偃旗息鼓而去。

亞投行當然有它的功用，但並未切斷原來的基礎建設資金供應鏈；經濟現狀隨時改變，且經常由細微處開始，只是只有在形成連動後，才能轉換成新的現狀；在一個穩定的體系中，想要創造新的機會，還要有更多天時、地利的配合。