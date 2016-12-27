國泰金看明年景氣 出隧道還有限速
2016-12-27
〔記者廖千瑩／台北報導〕國泰台大產學團隊昨發布最新台灣經濟預測，今年經濟成長率確定保一，但明年景氣如「車子出了隧道，但還有限速」，經濟成長率僅由原一．二％調高到一．五％。
國泰金產學合作團隊教授徐之強表示，明年上半年台灣出口和投資應會好轉，但下半年風險很大，加上一例一休上路造成企業成本增加，廠商可能調整價格，預測明年通貨膨脹率比今年高，連帶影響明年經濟成長率。
國泰金認為，中國明年經濟成長率會進一步下滑至六．五％左右，但若中國明年經濟成長率更差、僅有六％，台灣明年經濟成長率將少○．三五個百分點以上。
台大財金系教授、中研院院士管中閔也說，明年台灣經濟仍充滿不確定性，尤其要注意兩大不確定因素，即外銷不確定及匯率因素。
管中閔解釋，以外銷不確定來看，因美國總統當選人川普採取貿易保護主義立場，恐影響以外銷出口為主的亞洲經濟體，例如台灣。至於匯率，管中閔說，台幣雖然相對動態穩定，但明年情況較複雜，因中國經濟趨緩，也出現資金外流，加上人民幣近期貶值趨勢明顯，台幣在相對於美元強勢、人民幣弱勢之間找平衡點將「非常困難」。
管中閔指出，台灣自兩千年後，經濟成長拉動因素都靠國外需求，應設法調整經濟結構，從「如何強化國內內需」著手，例如增強消費誘因，且政府也須考量廠商經營困難的情況。
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