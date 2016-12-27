美國安肽生技創辦人洪順五:先挺中小企業打國際盃

2016-12-27

企業賺錢 才能談擴大就業、加薪

〔記者黃以敬／台北報導〕新政府提出亞洲矽谷、生技醫療、綠能科技等五大創新產業要拚經濟，但在美國創業有成的新政府台灣海外發展委員會委員、美國安肽生技公司（AnaSpecInc.）創辦人洪順五博士憂心指出，蔡政府的經濟政策只怕需花大錢投資卻走錯方向而無法有足夠效益，政府應先扶助廣大中小企業向國際行銷、拓展市場，只有企業賺到錢，才能談擴大就業、談加薪，台灣經濟才能有發展。

洪順五指出，國民黨及馬英九執政期把台灣經濟帶往過度傾中的錯誤方向，讓台灣經濟付出慘痛代價，導致資本、技術、人力都外流，尤其佔台灣人力就業約八、九成的中小企業沒進步，很難與國際競爭，中小企業無法賺錢，就業無法提升、無法加薪， 產生惡性循環。

花大錢創新 難有快速效益

洪順五認為，蔡政府目前經濟政策也恐出現偏差，想靠幾個所謂明星產業要提升經濟，當然生技、綠能、國防等都應該做，但這些都是需大投資卻很難很快有效益的項目，例如生技新藥，過去幾個案例幾乎都變成炒股案，但台灣的製藥環境卻沒真正建立起來。他幾年前要回國設廠做多肽醫療試劑，卻找不到有相關經驗的人才，很遺憾。

他強調，台灣應先扶植中小企業去做明星產業的周邊輔助性產業，例如試劑、醫材、製藥原料等，一來可培訓上萬有經驗與實力的人才，二來這些是可小規模投資、較快有收益的行業，幾年後才能真正建構起可大規模製藥的大環境。

早年洪順五曾金援海外民運及民進黨，被列黑名單而二十年無法回台；他五年前將一手創立的生技公司賣給國際大廠，成立台灣行銷協會，要再幫助台灣的中小企業走入國際。他近日回台拜會經濟部、民進黨，積極呼籲政府要幫中小企業拓展國際市場。

洪順五強調，現在對台灣政局最有影響性的議題不再是統獨，大多數民眾早已認同台灣的主體性、是天然獨，經濟反而是對蔡政府最大的影響因素，川普當選美國總統就是因經濟讓多數美國人不滿意，新政府如果經濟政策沒成效，恐怕會有「川普們」出現威脅政權；因此呼籲政府一定要先幫助中小企業向全球拓展市場，只有廣大企業能賺到錢，才能有更多就業機會、加薪，台灣經濟才能走出新路。