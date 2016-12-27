晶圓代工如接力賽 挖首棒跑不贏
2016-12-27
記者洪友芳／特稿
在全球晶圓代工版圖中，台積電搶下近六成的市場佔有率，中國中芯營收規模僅台積電十分之一、分食到五％的市占；如果把晶圓代工比喻接力賽跑，中芯延攬蔣尚義擔任獨董、向梁孟松等研發戰將招手，充其量也只能指引突破競賽瓶頸的大方向，最終能否勝出還是得靠團隊的戰力。
根據研調機構IC Insights資料，台積電在全球晶圓代工獨占鰲頭，去年憑著二十八、二十與十六奈米製程的領先，營收大幅超越聯電、Global Foundries與中芯國際；估計今年營收可達二八五．七億美元，市占率約五十八％。中芯國際近幾年雖成長快速，今年預估營收約二十八．五億美元，僅是台積電的十分之一。
中芯長期有中國市場與政策大力支援，但製程技術發展仍遠落後台積電，中芯去年才量產二十八奈米製程，台積電早靠二十八奈米大賺特賺；中芯宣稱十奈米製程進入研發階段，但台積電本季已量產十奈米製程，儘管最近傳出良率不佳，但台積電還是信心十足強調，明年第一季如期貢獻營收。
台積電董事長張忠謀曾在今年公司運動會指出，台積電亮眼表現，如果要說有甚麼秘訣，就是具有豐富的人才，員工們素質普遍很高，且團結與保持高昂士氣；他還透露，除了近幾年每年近百億美元的資本投資外，四萬大軍投入製程研發、製造生產與客戶服務等，加上台灣就近的半導體供應鏈，團隊戰力才是台積電在全球晶圓代工戰場勝出的主要關鍵。
就算中芯延攬蔣尚義擔任獨立董事，每季開會一次，就像台積電也有多位國外知名獨立董事；但實際製程技術、量產與客戶接單還是要靠經營團隊；傳中芯向梁孟松招手，就算他真到中芯掌研發，光有製程技術，卻沒辦法有很好的量產良率，客戶敢冒險投產嗎？
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