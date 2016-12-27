台積電叛將梁孟松投效中芯？ 業界存疑

2016-12-27

蔣尚義愛將 傳隨蔣爸跳槽

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場近來盛傳台積電轉戰韓國三星的研發「叛將」梁孟松，將跟隨有「蔣爸」之稱的前共同執行長蔣尚義，加入中國晶圓代工大廠中芯國際。據了解，梁孟松目前仍在三星；熟識他的業界人士指出，中芯雖積極向梁孟松等人招手，但梁在三星擔負與台積電力拚高下的七奈米製程研發重任，短期內應不會赴「遠不如三星」的中國中芯去發展。

中芯國際日前宣布，委任台積電前共同執行長蔣尚義出任該公司獨立董事，現年七十歲的蔣尚義在半導體業輩份極高，曾是台積電董事長張忠謀倚賴的研發主帥，受內部敬重，他出任中芯獨董引起半導體業震撼；但台積電隨即表示，蔣尚義應允出任中芯獨董前，已先知會張董事長，相信他不會做出有損台積電利益的事情。

繼蔣尚義之後，業界又傳出投奔三星、與台積電打官司多年的前資深研發處長梁孟松，近期已離開三星，可能前往中芯掌研發，為製程技術落後的中芯擔任強力救援，以追趕遙遙領先的台積電。

梁孟松曾是蔣尚義手下愛將，傳因內部人事問題，他於二○○九年離開台積電，率多位FinFET技術（鰭式場效電晶體）團隊成員投效三星，以致三星在晶圓代工製程技術追趕上台積電，十四奈米製程量產時程甚至領先台積電，搶到高通訂單。

台積電憤而以「洩漏營業秘密」對梁提告並勝訴，最高法院判決梁禁止使用、洩漏台積電的營業秘密及人事資料；競業禁止期限去年底結束後，梁才返三星任職。

扛三星重任 此時恐難求去

半導體業指出，梁孟松目前仍在三星任技術長，當初跟隨他去的多位成員，有的已返回台灣業界任職，僅黃國泰、李國勳等仍追隨梁還在三星；今年來，業界陸續傳中芯積極向梁孟松等高手招手，但真正的高手都會有多方考量，不會貿然就去；更何況，三星還遠勝過中芯，梁在三星具關鍵角色，正擔負與台積電力拚高下的七奈米製程研發重任，在此關鍵時刻，三星不可能「放人」，且以梁自負的個性，短期內也不會赴「遠不如三星」的中國中芯發展。