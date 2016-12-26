亞洲．矽谷揭牌 引領升級

2016-12-26

打造台灣成為世界新的樞紐

〔記者李容萍、卓怡君／綜合報導〕「亞洲．矽谷計畫執行中心」昨在桃園青埔揭牌，副總統陳建仁致詞表示，執行中心的揭牌只是起點，接下來要靠產業、新創與執行中心團隊攜手合作，透過連結在地、連結國際、連結未來創造更高的附加價值，成為引領台灣產業升級轉型的原動力，打造台灣成為世界新的樞紐。

「亞洲．矽谷」是蔡總統的重要政策，陳建仁說，計畫執行中心集結最優秀的團隊，包括副執行長汪庭安、研發長吳聰慶、投資長翁嘉盛等，都在矽谷擁有豐富經驗。十二月初，專精人工智慧與跨螢技術的台灣新創公司APPIER，獲得近五千萬美元的資金挹注；微軟公司十月也在台灣設立物聯網創新中心，可見台灣的新創與物聯網產業有豐沛的創新能量。

國發會主委陳添枝表示，「亞洲．矽谷」是推動台灣產業轉型升級的重要計畫，讓台灣可以在過去的硬體製造上，加上軟體的實力，持續發揮在地優勢。執行中心選在桃園生根，因為桃園位於ICT及半導體產業的科技廊帶上，可展現連結在地。

行政院政務委員唐鳳也說，「亞洲．矽谷」最重要的是作為多元平台，私部門有什麼需求，會以敏捷式的治理來回應各界需求。

國發會號召「物聯網產業大聯盟」

國發會另號召民間業者成立「亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟」，除宏碁、聯發科、研華等物聯網領域大咖參與發起外，也納入新創團隊。擔任大聯盟榮譽會長的宏碁集團創辦人施振榮表示，「亞洲．矽谷」將是再造台灣新經濟奇蹟的關鍵政策，他期許打破舊思維，全力塑造台灣的創新文化並建構創新群聚。